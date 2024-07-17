السيطرة على حريق بمكتب بريد في إحدى قرى المنيا دون خسائر فى الأرواح

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق خفيف نشب بمكتب بريد بإحدى قرى مركز المنيا، قبل ان يمتد إلى المنازل المجاورة دون خسائر فى الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإشتعال النار فى مكتب بريد قرية ريدة التابعة لمركز المنيا، إنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل ان يمتد للمنازل او الاثاث الداخلى لمكتب البريد.

وأفادت التحريات الاولية ان سبب إشتعال الحريق بسبب ماس كهربائى بجهاز التكيف، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر فى الارواح او الممتلكات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.