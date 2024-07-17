الدفع بفرق لإصلاح كسر بخط مياه فى مدينة ناصر بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب وعلى لطفى حامد رئيس حى شرق سوهاج أعمال إصلاح خط مياه ناقل قطر 12 بوصة بشارع المدارس بمدينة ناصر، والذى تعرض للكسر فى تمام الساعة الخامسة صباحاً وذلك لمتابعة أعمال الاصلاح والاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة بمدارس تلك المنطقة.

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه تم الدفع بـ11 سيارة كسح مياه لرفع المياه المتراكمة بالشارع، وأن فريق الصيانة والإصلاح يقوم حالياً بعملية الإصلاح، والتى من المتوقع الانتهاء منها الساعة الثانية عشرة ظهراً وأنه لم تتوقف خدمات مياه الشرب للمواطنين بتلك المنطقة.