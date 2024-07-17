الاحتلال يتسبب فى موت الكائنات البحرية بساحل غزة بعمق كيلو متر

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس بهجت جبارين، مدير دائرة الرقابة والتفتيش فى سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قضى على التنوع البيولوجى البرى والبحرى فى القطاع وسيؤثر فى الدول المجاورة لغزة، قائلا أن التنوع البحرى فى منطقة غزة بعمق كيلو متر أصبح خالى من الكائنات الحية البحرية بعمق 700م فى منطقة الساحل وهذا يتوسع يزداد.

وأضاف مدير دائرة الرقابة والتفتيش فى سلطة جودة البيئة الفلسطينية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المساحة التى اختفت منها الكائنات الحية البحرية فى غزة نتيجة التلوث بالمياه العادمة والنفايات الصلبة والعناصر الثقيلة والخطيرة الناتجة عن الأسلحة والمتفجرات والتجريف بجانب الغبار والأتربة المتطايرة نتيجة القصف والمواد العالقة المتطايرة وPM10 PM2.5 التى تنتقل من منطقة لأخرى .

وأوضح "جبارين"، أن الرماد والرذاذ خلال عمليات الحرق والقصف يسقط فى البحر وينتج عنه التخثث مما يؤدى إلى القضاء على البلانكتون، وعندما يتم القضاء عليها وتعفنها بسبب سقوط تلك المواد فى البحر يتم القضاء على الكائنات الحية البحرية بشكل كامل بعمق واحد كيلو، لافتا إلى أن المساحة تمتد والأثر عابر للحدود وقد يصل للشواطئ المصرية والمناطق المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط سيصل لها هذا الأثر ويقضى على الكائنات أينما وصل .

وقال أن منطقة غزة حاليا منطقة الشاطئ بطول 40 كيلو متر وبعمق 1 كيلو متر يخلو من الكائنات الحية البحرية، متابعا :"بخصوص الكائنات الحية البرية خاصة الموجودة فى وادى غزة، 80% من قطاع غزة تم قصفه وتدميره وتجريفه بكافة الأدوات والأليات والانتهاكات سواء العسكرية أو القنابل أو القصف للمبانى والمقرات والبنية التحتية، مما أدى إلى قتل وهروب الطيور خاصة الطيور المهاجرة".

وأوضح "جبارين"، أن منطقة وادى غزة تعتبر منطقة بيئية للطيور المهاجرة ومنطقة استراحة وتفريخ للطيور المهاجرة من والى أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، ونتيجة عمليات الحرب فان هذا ادى إلى قتل وهجرة الطيور متابعا :" الحرب أدت إلى قتل والقضاء على عشش تلك الطيور وبيضها وفراخها ومنها من هرب، وفى منطقة غزة يوجد ما لا يقل 250 نوع من الطيور أصبحت معدومة بالكامل ولدينا 20 صنف من الثديات و25 نوع من الزواحف تعتبر مقضى عليها بشكل كامل فى منطقة غزة ووادى غزة".

وتابع :"بخصوص الكائنات الحيوانية الداجنة والثروة الحيوانية لدينا 650 مزرعة حيوانية كبيرة ومتوسطة وصغيرة سواء لتسمين الأبقار أو الحليب أو انتاج خراف والأغنام أو دواجن لحوم وبيض تم القضاء عليها بشكل كامل وكان لدى غزة مزارع بط وأوز ودواجن تم القضاء عليها وأصبحت غزة بدون كائنات حية لا برية ولا حتى داجنة".