الأونروا: الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة صعبة ومأساوية للغاية

(أ ش أ)

أكدت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إيناس حمدان، أن الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة صعبة ومأساوية للغاية.

وقالت إيناس حمدان - في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال دمرت 190 منشأة للأونروا ما بين تدمير جزئي وكلي منذ بدء الحرب، الأمر الذي يزيد من التعقيدات في ما يتعلق بعمل الأونروا سواء على صعيد المنشآت أو العاملين في المجال الإنساني.

وأضافت أن هناك أكثر من 195 موظفا وموظفة قتلوا خلال الأشهر الماضية، عدد منهم قُتل أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني بشكل واضح، موضحة أن مراكز إيواء النازحين لا يجب مطلقا أن تكون هدفا.

وأكدت إيناس حمدان، أن منشآت الأونروا تستخدم لأغراض إنسانية وإغاثية بحسب القانون الدولي سواء كانت مدارس أو مراكز توزيع أو مراكز صحية، لافتة إلى أن المدنيين دائما ما يدفعون الثمن في كل هذه الانتهاكات، ونشاهد أعدادا كبيرة من القتلى من الأطفال والنساء.

