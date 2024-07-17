اعرف الفرق بين السجن المشدد و"العادى" بعد الحكم على سائق أوبر

كتب سليم على

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية المشهورة إعلاميا "فتاة التجمع"، وعاقبت سائق أوبر المتهم في الواقعة بالتعدى على المجنى عليها وتهديدها بسلاح أبيض فى مدينة نصر بالسجن المشدد 15 سنة.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيدا عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة -أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

ويتساءل البعض من المواطنين، عن مصطلحات السجن والسجن المشدد، والفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون، وفى السطور التالية نرصد الفرق بينهما:

يقول المشرع إن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.



وأضاف المشرع أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة "السجن المشدد" عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً، ويقضى من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.



أما عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، ويجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:



- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.



- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.



- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.



- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.