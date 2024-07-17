اليوم السابع
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استقبال بالورود لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بختام امتحانات علمى علوم وأدبى

الأربعاء، 17 يوليو 2024 01:49 م
استقبال بالورود لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بختام امتحانات علمى علوم وأدبى حضن من الاب واهداء الورد لنجلته الطالبة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 قدم تلفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان الاستقبال بالورود لأولياء الأمور في يوم الختام للعلمي والأدبي.. شاهد فرحة طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ .. مباشر، وفاجئ أولياء أمور الطلاب انجالهم بوكيهات الورود الملونة، وبالهدايا المتعددة، أمام العديد من المدارس، ومنها مدرسة علي عبد الشكور للغات، ومدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي.

وعبر الطلاب وأولياء أمورهم عن فرحتهم الكبرى لانتهاء من ماراثون الثانوية العامة، كما تلقت عدد من الشباب الورود لخطيبتهم من الطالبات في موقف عبر فيه الشباب لهن بالحب، متمنين لهن بالتوفيق في الكليات التي سلتحقن بها، كما قدم عدد من الأطفال الورد لشقيقتهن من الطالبات، ومنهم من قدم الورد لعماتههن وخالتهن من الطالبات.

وقد أدى طلاب وطالبات الثنوية العام بكفر الشيخ الامتحا،  فى مواد الأحياء للشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" لشعبة الرياضة، والفلسفة والمنطق، للقسم الأدبي، داخل 76 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وعددهم  25  ألفا و542 طالبا وطالبة.

وكان اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، قد قرر رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن و المدارس والإدارات التعليمية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى تضافر جميع الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية انتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية بمحافظة كفرالشيخ، أن 25 ألفا و542 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات داخل 76  لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان  والسماح بوجود مراوح إضافية بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب أثناء الامتحانات نظرا لإرتفاع درجات الحرارة، ولم تتلق غرف العمليات بالمديرية أي شكاوى ولم ترصد مخالفات.

الكتابة على تشرتات الطالبات للذكرى
الكتابة على تشرتات الطالبات للذكرى

 

حضن من الاب واهداء الورد لنجلته الطالبة
حضن من الاب واهداء الورد لنجلته الطالبة

 

طالبات تكتب على تشرتات زملائهن للذكرى بكفر الشيخ
طالبات تكتب على تشرتات زملائهن للذكرى بكفر الشيخ

 

طالبه تحمل ورد أهداه لها والدها
طالبه تحمل ورد أهداه لها والدها

 

طالبه نحمل ورد أهداه لها خطيبها
طالبه نحمل ورد أهداه لها خطيبها

 

طفلة تهدي الورد لخالتها بكفر الشيخ
طفلة تهدي الورد لخالتها بكفر الشيخ

 

طفلىة تحمل الورد لشقيقتها
طفلىة تحمل الورد لشقيقتها

 

علية شوكلاته هدية لطالبة بكفر الشيخ
علية شوكلاته هدية لطالبة بكفر الشيخ

 

فرحة طالبة لتلقيها الورود
فرحة طالبة لتلقيها الورود

 

والدة طالبة تستقبلها بالاحضان
والدة طالبة تستقبلها بالاحضان

 

ورود تحمله لتهديه لشقيقتها
ورود تحمله لتهديه لشقيقتها

 







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