ازاى تحجز شقة فى مشروع فسطاط فيو.. انفوجراف

كتب أحمد حسن

في اطار الخدمات التي يقدمها اليوم السابع لقرائه، نقدم لكلم خطوات حجز شقة فى مشروع فسطاط فيو، والذى أعلن عنه صندوق التنمية الحضرية، وذلك من خلال خطوات محددة..

1- المشروع يقع على مساحة 30 فدانا.

2- المشروع يطل على أكبر حديقة فى الشرق الأوسط بمساحة 500 فدان " تلال الفسطاط"

3- استثمارات المشروع تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

4- مقدم حجز الوحدة 25%.

5- سعر المتر 30 ألف جنيه.

6- نسبة التنفيذ 40%، ومن المقرر بدء التسليم العام المقبل.

7- الجهة الملكة للمشروع صندوق التنمية الحضرية.

8- نظام السداد ..سداد 25% مقدم والباقى على 5 سنوات.

9- المشروع يتضمن 1400 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ بـ140 مترا وتصل لـ200 متر.

10- المشروع يتضمن وحدات فندقية.

11- الفسطاط فيو يعد أول كمبنود سكنى سياحى ترفيهى فى قلب القاهرة التاريخية.

12- مشروع فسطاط فيو يمثل أحد أهم معالم خطة إحياء الوجه الحضرى للقاهرة.