إصابة مراقب ثانوية عامة بحالة هبوط فى قنا

قنا صابر سعيد

أصيب مراقب ثانوية عامة، اليوم الأربعاء، بحالة هبوط خلال أعمال المراقبة بلجنة الثانوية العامة بمدرسة السلام الثانوية بنين بمدينة قنا.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بإصابة مراقب ثانوية عامة بحالة هبوط، أثناء أعمال المراقبة بلجنة الثانوية العامة بمدرسة السلام الثانوية بنين بمدينة قنا، وتبين إصابة شاكر عبدالله عبدالباسط، 53 عاما، أصيب بحالة هبوط.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات وتم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام.



