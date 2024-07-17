إزالة 225 حالة تعدى وبناء مخالف منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الــ 23 بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 225 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاق الموجة في 6 يوليو الجاري، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 48 حالة تعدي أملاك دولة (مبانى ) علي مساحة 854,75 م2 ، و إزالة 83 حالات تعدي أملاك دولة ( زراعة ) علي مساحة 5 أفدنة و 20 قيراط و 2 سهم ، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ 71 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) علي مساحة 8386 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 16 حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية علي مساحة 1552 م2 ، وكذا إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص علي مساحة 467 م2 بنطاق المحافظة.



ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة ، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.



يذكر أن الموجه الــ23 سيتم تنفيذها علي 3 مراحل، المرحلة الأولي بدأت عملها يوم السبت الموافق 6 يوليو وتستمر حتى 26 يوليو الجارى، تليها المرحلة الثانية فى الفترة من 3 وحتي 23 أغسطس المقبل ، والمرحلة الثالثة ستبداً عملها في الفترة من 31 أغسطس وحتي 20 سبتمبر 2024 .