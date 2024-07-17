إدارة الصيدلة فى كفر الشيخ تعلن 13 وظيفة شاغرة.. تعرف عليها

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ «تفتيش الصيدلة الإكلينيكية»، عن حاجتها لصيادلة لشغل وظيفة مفتش صيدلة إكلينيكية وعددهم 3 مفتشين للعمل بالإدارة العامة للصيدلة، و10 مفتشين للعمل بالإدارات الصحية بالمحافظة، وهى «دسوق - فوه - مطوبس - قلين - سيدى غازى - سيدى سالم - بيلا - الحامول - الرياض».

وحدّدت المديرية الشروط المطلوبة من المتقدمين لشغل هذه الوظائف الشاغرة المُعلن عنها وفقًا للمعايير التالية:

المؤهلات المطلوبة

دكتوراة الصيدلة الإكلينيكية، ماجستير الصيدلة الإكلينيكية، زمالة أو فارم دى، البورد الأمريكى، دبلوم صيدلة إكلينيكية معتمد من الجامعات المعتمدة، بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية من الجامعات المعتمدة.

الخبرات العملية

التدريب العملى بإحدى المستشفيات المطبقة للصيدلة الإكلينيكية لمدة من 1 إلى 3 أشهر.

المتطلبات الواجب توافرها بالمفتش

أن يتمتع بسمعة حسنة وسلوك قويم، وفوق مستوى الشبهات، ومهارات التواصل مع رؤساءه وزملائه مع أعضاء فرق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، ومهارات باستخدام الكمبيوتر ومهارات البحث على الإنترنت ومعرفة كيفية الحصول على المعلومة العلمية الخاصة بالدواء «evidence based»، القدرة على التنبؤ بالمشاكل وحلها ومنع تكرارها، وأنّ يكون الصيدلى المتقدم على قوة العمل وقت كامل ولن يسمح بإدراج أى صيدلى بأجازة أو نصف وقت، واجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية المقرر عقدها بمعرفة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.

المستندات المطلوبة

ووضحت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ المستندات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة «تفتيش الصيدلة الإكلينيكية»، تقديم نموذج طلب مقدم باسم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وسيرة ذاتية، وبيان حالة وظيفية حديث من إدارة شؤون العاملين بالجهة التابع لها الصيدلى، وصورة طبق الأصل من شهادات البكالوريوس، وصورة طبق الأصل من الشهادات العلمية والعملية والدورات التدريبية الحاصل عليها، وإفادة من جهة العمل بمدة العمل كصيدلى إكلينيكى «يتم اعتمادها من تفتيش الصيدلة الإكلينيكية»، نموذج إقرار من الصيدلى بالموافقة على التوزيع وفقًا لحاجة العمل حال اجتياز الاختبارات.

مواعيد التقديم لشغل الوظائف الشاغرة

وطالبت المديرية الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف الشاغرة المُعلن عنها التقدم بموجب طلب موجه إلى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، يتم تسليمه بإدارة الصيدلة بكفر الشيخ وذلك خلال 15 يومًا، ولن يلتفت إلى أى طلبات تُقدم بعد هذه المدة.