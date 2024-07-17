أكتوبر المقبل ..المؤتمر العلمى 2 لمركز دراسات اللغة العربية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

ينظم مركز دراسات اللغة العربية والترجمة بجامعة قناة السويس، المؤتمر العلمي الثاني بعنوان "علم اللغة التطبيقي .. الآفاق والتحديات"، خلال الفترة من 15-16 أكتوبر المقبل.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر،

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المهتمين والعاملين في تخصصات علم اللغة التطبيقي، الذي يربط اللغة بواقع المجتمع والحياة. ويشمل محاور متنوعة تتناول العلاقة بين علم اللغة التطبيقي والعلوم الإنسانية، واللغة والمجتمع، واللهجات والتواصل اللغوي، واللغة الحاسوبية، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

على هامش المؤتمر، ستعقد ورشة عمل بعنوان "تطوير مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها"، وسوف يتم قبول البحوث التي تلتزم بالمنهج العلمي ضمن موضوعات ومحاور المؤتمر، على أن تُنشر في مجلة "سرديات" المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات. ينبغي إرسال الملخصات والبحوث الكاملة في المواعيد المحددة، مع مراعاة الشروط التقنية الخاصة بالكتابة والتنسيق.