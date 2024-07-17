أكاديمية البحث العلمي تستقبل سفير اليابان لبحث دعم وتوطيد سُبل التعاون المُشترك

محمد صبحى

استقبلت الدكتورة جينا الفقى القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السفير الياباني بالقاهرة ، هيروشي أوكا والوفد المصاحب توشيفومي إيتو، مدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان والدكتور ناوكو فوكامي مدير المكتب الدائم للجمعية اليابانية لتطوير العلوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية والمؤسسات البحثية والمدن العلمية باليابان، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

في بداية اللقاء، أكدت الدكتورة جينا الفقي على حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مختلف المجالات المشتركة، مشيرة إلى أن الأكاديمية هي الأكاديمية الوطنية وهي المؤسسة الأكبر والأعرق في منظومة البحث العلمي المصرية وتقوم بتنظيم خطط ومشاريع لأفضل العلماء لتقديم خبراتهم وعمل دراسات استراتيجية وتقديم استشاراتهم للحكومة وللمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولصناع القرار بشأن القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في مصر، وإجراء تقييمات عن حالة البحث العلمي، كما أنها تمثل الباحثين في مصر على الصعيدين المحلى والدولي وتدعم المشروعات والمبادرات القومية متعددة التخصصات وهي الداعم الحكومي لمنظومة الابتكار من خلال توفير الدعم المادي والفني المتعلق بالمراحل المختلفة للابتكار من خلال مكتب براءات الاختراع المصري، جهاز تنمية الابتكارات، ورؤيتنا أن نكون أكاديمية وطنية عالمية وبيت خبرة وطني في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يساعد مع باقي عناصر منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية الأخرى في تحسين وضع مصر العلمي والاقتصادي والريادي، بينما تتحدد رسالتها فى التوظيف الفعال للطاقات لعلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى وجهات الإنتاج والخدمات، وتطوير التعاون الثنائى والإقليمى والدولى فى مجال البحث العلمى وتنمية التكنولوجيا مع الأكاديميات المناظرة ومراكز التميز العلمى تنمية الابتكارات الوطنية والتكنولوجى وايضا لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار من حماية حقوق الملكية الفكرية والمساعدة فى خلق بيئة مشجعة وداعمة للبحث العلمى والابتكار والتنمية التكنولوجية فى مصر.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني بالقاهرة هيروشي أوكا، عن سعادته بزيارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدًا على اهتمام الجانب الياباني بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيدًا بالدعم الذي توليه الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وكذلك مستوى التطور الذي تشهده أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وحضر اللقاء من جانب الأكاديمية الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي لقطاع التنمية التكنولوجية، والدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، والدكتور محمد الأمير، المشرف على المراكز الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي.