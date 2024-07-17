أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تنفى بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر

إعداد محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التنمية المحلية: إجراء المقابلات لـ125 متقدما لمسابقة القيادات خلال يومين

وزير الأوقاف: زيارتى لشيخ الأزهر تعكس أن مؤسساتنا الدينية على قلب رجل واحد

وزير التموين يتابع المخزون الاستراتيجى من الأقماح ومعدلات توريد المحصول المحلى

وزير الصحة: موازنة الوزارة العام المقبل ستكون الأضخم فى تاريخها

وزير الصحة: ننفق 350 مليون دولار شهريا لتوفير الدواء والمستلزمات بالمستشفيات

وزير الأوقاف: هناك خطاب مغلوط منتشر منذ السبعينات بأن كثرة الأبناء واجب دينى

وزارة التعليم تنفى بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر

وزير التعليم العالى يعلن إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العينى بخبرة مصرية إنجليزية