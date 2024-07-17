اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تنفى بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر

الأربعاء، 17 يوليو 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تنفى بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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