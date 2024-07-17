أحد أوائل الدبلومات الفنية بأسوان: التعليم الفنى يساعد على التأهيل لسوق العمل

أسوان - عبد الله صلاح

عبرت الطالبة إسراء نصر محمد محمد، من أوائل الدبلومات الفنية بمحافظة أسوان عن سعادتها بحصولها على ترتيب متقدم ضمن أوائل محافظة أسوان فى الدبلومات الفنية.

وقالت الطالبة إسراء لـ"اليوم السابع"، إن سر تفوقها الدراسى راجع لإصرارها على تعلم مهارات جديدة خاصة بعد تعلقها بحب القسم الذى درست فيه وهو قسم "الملابس"، مؤكدةً أنها استفادت بشكل كبير من الدراسة فى الثانوية الفنية ومساعدتها فى التأهيل لسوق العمل.

وأضافت الطالبة المتفوقة، أنها كانت حريصة على المذاكرة بشكل يومى دون تحديد لعدد ساعات معين، وتتطلع للالتحاق بالمعهد الفنى الصناعى، ثم الالتحاق بكلية الهندسة، مشيرة إلى أن والدها "موظف" ووالدتها "ربة منزل" أكثر الداعمين لها خلال فترة الدراسة لتحفيزها على النجاح والتفوق.

وأوضحت، أن ترتيبها الثالث بين أخواتها، فالكبيرة "أميرة"، تبلغ من العمر 25 سنة، حاصلة على معهد فنى تجارى، و"أمانى" تبلغ من العمر 21 سنة، حاصلة على دبلوم صناعى، ثم هى، ثم أختها "أسماء" بالصف الثالث الإعدادى، ثم شقيقهم الأصغر "محمد" بالصف الرابع الابتدائى.