أجواء سهرات المصيف على كورنيش مطروح.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، مساء الثلاثاء، رصد خلاله الأجواء المصيفة المعتدلة على كورنيش مدينة مرسى مطروح، وخروج أعداد كبيرة من المصطافين للتنزه وقضاء سهراتهم في الهواء الطلق والاستمتاع بالأجواء المعتدلة، إضافة إلى الملاهي وألعاب الأطفال ووسائل الترفيه المختلفة، وسط أجواء من البهجة والصخب المصيفي الجميل.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، انتشار أعداد كبيرة من المواطنين، على طول الكورنيش الشرقي بمنطقة الفيروز، من مختلف الفئات العمرية، والأسر ومجموعات الشباب، والجلوس على سور الكورنيش أو التمشية وتناول الذرة المشوية أو الآيس كريم، كما قصدت بعض الأسر الملاهي والألعاب الخاصة بالأطفال والكبار، كما فضل البعض النزول إلى الشواطئ الرملية للتمشية بالقرب من مياه البحر.

وتشهد الشواطئ خلال فترة النهار، إقبال كبير من المصطافين، الذين توافدوا من المحافظات المختلفة، على شواطئ مطروح المختلفة، وممارسة للسباحة أو الجلوس على الرمال الناعمة، والاستمتاع بمشاهدة البحر والطبيعة الخلابة، التي تتميز بها محافظة مطروح والساحل الشمالي.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.