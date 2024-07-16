اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 08:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 08:00 ص
ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، مع كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي لتعزيزها وتنميتها في كافة المجالات .


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين الجانبين هنأ خلاله أيضا ولي العهد السعودي، رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده.


وشدد الزعيمان على قوة العلاقات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك تعاونهما من خلال مجلس الشراكة الاستراتيجية، بحسب بيان صار من مكتب رئيس الوزراء البريطاني.


وناقش الطرفان الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما أكد ستارمر على التزام بريطانيا الدائم تجاه السلام والأمن في المنطقة.


وأعرب الزعيمان عن تطلعهما إلى العمل معًا لتعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التجاري والاستثماري والدفاعي، كما أكدا تطلعهما إلى الاجتماع قريبا.







محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

السعودية

كير ستارمر




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