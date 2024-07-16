وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد الوحدات الصحية لمتابعة الخدمات الوقائية

الغربية محمد طارق

قام الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، بجولة تفقدية بعدد من المراكز والوحدات الصحية، شملت الوحدة الصحية بشبشير الحصة والوحدة الصحية بمحلة روح ومركز الغسيل الكلوى بالهياتم والوحدة الصحية بالهياتم، واختتم جولته بمستشفى حميات المحلة.



وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته غرفة ملفات طب الأسرة ،مؤكدا على إستكمال البيانات الخاصه بالملفات، والخدمات المقدمة بعيادات الأسنان والمعامل الخاص بالوحدات وكذا الخدمات الوقائية من تطعيمات إجبارية للأطفال، وكذا ترصد الأمراض المعدية وحملات التوعية ومكافحة البلهارسيا التابعة لإدارة الأمراض المواطنة والخدمات المعمليه المقدمه بالوحدات وخدمات تنظيم الأسرة ومعدلات تركيب وسائل منع الحمل طويلة المدى وقصيرة، ووجه بزيادة عدد ساعات الخدمة لعيادة العلاج الطبيعي بوحده الهياتم لتمتد الي الفترات المسائيه بجانب الفتره الصباحيه .



ووجه وكيل الوزارة خلال تفقده الوحدات الصحية، باتخاذ اجراءات عقابية نظرًا لتقصير بعض العاملين وتحويلهم للشئون القانونية بالمديرية، فيما أثنى على بعض المتميزين من العاملين وإثابتهم نظرًا لمجهوداتهم في العمل، وأثناء مروره على وحدة الغسيل الكلوي بالهياتم حرص على الاستماع لشكاوى ومقترحات المرضي والمترددين ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة ومدى توافر المستلزمات الطبية الخاصة بوحدة الغسيل الكلوى.



واختتم جولته بزيارة مستشفى حميات المحلة لمتابعة سير العمل ومنظومة الرقم الطبي الموحد المفعلة، وخدمات العيادات الخارجية وأقسام المستشفى المختلفة، ومخازن الأدوية الرئيسيه والصيدليات الفرعية ومدى توافر الأدوية والمستلزمات ، مؤكداً علي أن تكون الخدمة الطبية المقدمة مميزة تليق بالمواطنين .