وزير خارجية البحرين يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبى تطورات الأوضاع بغزة

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بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لويجي دي مايو في منطقة الخليج، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب على قطاع غزة، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.



كما بحث الجانبان -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- علاقات التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.



واستعرض وزير الخارجية البحريني خلال اللقاء نتائج القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو الماضي، والمبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين واعتمدتها القمة، وتشمل الدعوة إلى عقد مؤتمر دُوَليّ للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتوفير الخِدْمَات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.



وأكد وزير الخارجية البحريني خلال اللقاء أن الاتحاد الأوروبي، بمكانته ودوره الإقليمي والدولي معني تمامًا بدعم جهود إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، والإسهام في حل الصراعات الإقليمية ومساندة جهود التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.