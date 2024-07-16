اليوم السابع
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وزير الصناعة: ما أنجزناه كان ضمن الأولويات ولدينا مشروعات مرتبطة بفرص استثمارية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 08:33 م
وزير الصناعة: ما أنجزناه كان ضمن الأولويات ولدينا مشروعات مرتبطة بفرص استثمارية الفريق كامل الوزير
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الوزارة قامت بتقليل السرعة في المشروعات الخدمية التي تخدم السياحة والصناعة والزراعة، لافتًا إلى أن ما تم إنجازه كان من ضمن قائمة الأولويات ولديهم مشروعات أخرى مرتبطة بفرص استثمارية مستقبلية في الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف الوزير، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن أولويات الوزارة مرتبة وتم الانتهاء من العاجل منها، ويتم العمل في الوقت الحالي على الأسبقية الثانية، متابعًا: "إقامة مصانع في توشكى، لا يمكن إتمامه إلا بالقطار السريع الذي يذهب إلى هناك".

وواصل وزير الصناعة: "لو أردنا زراعة مليون فدان في غرب مصر في منطقة النوبرية والدلتا الجديدة والضبعة يجب أن يتم الانتهاء من الطرق، فمثلا تم الانتهاء من محور الضبعة، ولكن تأتي بعد ذلك البنية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف".







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