وزير الإنتاج الحربى يخصص خط هاتفى لتلقى مقترحات العاملين بالوزارة

كتب زكى القاضى

أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات للمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر، والمتحدث الرسمي للوزارة بتخصيص رقم تليفون محمول لتلقى مقترحات وشكاوى العاملين بالإنتاج الحربي وأفكارهم البحثية وهو (01070168748) وكذا استقبال مختلف الشكاوى والمقترحات والأفكار على الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء ذلك خلال إستجابةً لمطالب العاملين والتي طرحوها، اليوم، خلال لقاء الوزير بالعاملين بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) في إطار جولته التفقدية للشركة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على العملية الإنتاجية بالشركة.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة داخل الإنتاج الحربي للدراسة المبدئية لهذه المقترحات والشكاوى، مؤكداً على الحرص الدائم للتواصل المستمر مع جميع العاملين بكافة الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتعرف على مطالبهم المختلفة والمشكلات التي تواجهم والعمل على حلها خاصةً وأنهم عصب العملية الإنتاجية وحجر الزاوية في قطاع الإنتاج الحربي ككل.

كما أكد على أن الجميع يعمل على توفير كافة إحتياجات العاملين بدايةً من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكافة المسئولين داخل الوزارة، مضيفاً أنه سيتم كذلك تشكيل لجان متخصصة لدراسة الأفكار والأبحاث المرسلة على رقم التليفون المحمول المخصص لذلك من أجل تحديد الموضوعات البحثية والابتكارات التي تتوافق ومتطلبات العصر ويمكن أن تخدم المجتمع وتعود بالنفع على الدولة لكي يتم استقبال مبتكريها لمناقشة إمكانية التعاون المشترك لتنفيذها.



