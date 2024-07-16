اليوم السابع
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هيئة الأرصاد: ارتفاع بالحرارة يصل 3 درجات من غد والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 12:27 م
هيئة الأرصاد: ارتفاع بالحرارة يصل 3 درجات من غد والعظمى بالقاهرة 38 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجة على أغلب الأنحاء اعتباراً من يوم غد الأربعاء 17 يوليو.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى على سبيل المثال لتصل إلى 38 درجة.

 


ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

 

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد.

 

ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.







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