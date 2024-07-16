اليوم السابع
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نقابة البيطريين تعقد لقاء اليوم مع الخريجين لشرح اختبار مزاولة المهنة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 02:00 ص
نقابة البيطريين تعقد لقاء اليوم مع الخريجين لشرح اختبار مزاولة المهنة نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقد لقاءات مع الخريجين وممثلي النقابات الفرعية ومجلس النقابة لشرح وتوفير كافة المعلومات اللازمة حول اختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري التي يعدها المجلس الصحي المصري، تنفيذا لنص القانون رقم 12 لسنة 2022، والذي يسري أحكامه على خريجي كليات الطب البيطري.

ومن المقرر أن يتم عقد أول لقاء اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو الجاري، بحضور الدكتور فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات، لشرح آليات اختبار مزاولة مهنة الطب البيطرى والرد على كافة أسئلة الأطباء البيطريين، وذلك بقاعة المجلس الصحي المصري بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر .

وأوضحت أن النجاح فى اختبار المجلس الصحى المصرى، يعد شرطا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون، والتى تقضي مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، بأنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.

 







نقابة البيطريين

اختبارات مزاولة مهنة الطب البيطرى

مزاولة مهنة الطب البيطرى

كليات الطب البيطرى



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