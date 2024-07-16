نائب محافظ أسوان يجتمع بممثلى المجتمع المدنى للمشاركة بالمشروعات الخضراء

أسوان - عبد الله صلاح

عقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اجتماعاً مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتحفيز وتشجيع أبناء المحافظة للتقدم بمشروعاتهم المتنوعة فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

حضر اللقاء، محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى للتعريف بأهمية هذه المبادرة والتى تلقى إهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من أجل الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد نائب محافظ أسوان، أن المحافظ وجه برصد مكافأت تحفيزية للمشروعات التى سيتم تصعيدها بإسم أسوان على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات سواء فئة المشروعات كبيرة الحجم ، أو فئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأوضح "لاشين"، أنه بالنسبة للجوائز تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و 250 ألف جنيه للمركز الثالث.