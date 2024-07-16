ميناء سفاجا يستقبل سفينة قادمة من الهند على متنها 28 ألف طن ألومنيوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 11 سفينة، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنات و197 سيارة.

وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 443 شاحنة و163 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 364 شاحنة و34 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة COURTESY-K وعلى متنها 28 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والعبارة أمل بينما تغادر 3 سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، سينا والحرية 2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت العبارتين الرياض وأمل.

كما تم تداول 2260 طن بضائع و 250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وآيلة، كما يستعد ميناء بور توفيق اليوم لاستقبال السفينة JAZ THAM WASAR علي متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1390 راكبا بموانيها.