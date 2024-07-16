مياه الأقصر تعقد اجتماعا لتنفيذ توجيهات الحكومة الجديدة وتدريب العاملين

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بكافة إدارات وقطاعات الشركة، حيث أوصى الاجتماع بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة الجديدة، والتى شملت الكثير من التوجيهات التي تخص المواطنين والعاملين بالشركة.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، خلال اللقاء، أنه شملت توجيهات الحكومة الاهتمام بالعنصر البشري والتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليهم مسئوليات وملفات محددة، وتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الجهات، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة والترشيد والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية.

كما تم التأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذ الحلول السريعة التي تخدم المواطن وعدم التمييز بين جميع المواطنين، بجانب العمل جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

وكان قد تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظ، محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل والتى تصل الطاقة التصميمية للمحطة 65 ألف متر مكعب فى اليوم، ويبلغ عدد السكان المستفيدين منها فى الوقت الحالى نحو 300 ألف مواطن.

ومن المقرر أن يصل العدد فى 2037 إلى نحو 400 ألف مواطن، حيث تخدم كل من مركز ومدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية من خلال 20 محطة رفع، وتعتبر أكبر محطة معالجة صرف صحى بالمحافظة، ووجه محافظ الأقصر بضرورة بحث إمكانية إنشاء مشاتل جديدة بجوار هذه المحطة للإعتماد على المياه المعالجة لترشيد استهلاك مياه الشرب.



إجتماع لتنفيذ توجيهات الحكومة الجديدة وتدريب العاملين بالقطاعات



فعاليات إجتماع لتنفيذ توجيهات الحكومة الجديدة فى مياه الأقصر