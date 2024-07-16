مى كساب: تهاونت فى حقى كمطربة وندمت لرفض "السبع وصايا".. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الفنانة مى كساب، خلال لقاء مفتوح مع الجمهور بمكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، إنها تهاونت فى حقها كمطربة، خاصة بالمسلسلات، متابعة: كان المفروض أصر على الغناء فى الأعمال التمثيلية حتى لو زميلة اعترضت على غنائى فى المسلسل.

وحول بدايتها قالت: غنيت لفيروز ولمجد القاسم، وطلب منى مشاركتى فى أغنية غمض عنيك، ولكن لم أجد الاهتمام بموهبتى وتقديرها كما قدرها المنتج نصر محروس، واستمريت 4 سنوات كونت خلالها فرقة للغناء فى الأماكن الخاصة وأول ألبوم أنتجه الصديق حمادة هلال.

وحول التمثيل قالت: مثلت بالصدفة من خلال تمثيل داخل كليب، ووالدى كان مؤمنا بى لدرجة أنه كان يقول لى أنتى خليفة شادية الفنانة الشاملة غناء وتمثيل، وكان أول تجربة تمثيل، مسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية"، وبعدها فوجئت بالفنان أحمد الفشاوى يكلمنى يطلب منى النشاركة فى "سيت كوم تامر وشوقية".

وحول اختيارها بين جزء ثانى من مسلسل "جعفر العمدة" أو "العتاولة" أكدت أنها ستقبل الجزء الثانى من جعفر العمدة ، وقالت: "أنا اعلنت عدم وجودى فى الجزء الثانى من العتاولة".

وأعربت عن ندمها لعدم مشاركتها فى مسلسل "السبع وصايا" لأن الورق كان جيد وندمت جدا لرفضه بسبب خلافات فى الأجر مع شركة الانتاج.

وعن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" ظلم سينمائيا فى موعد عرضه، وأحاول أن أصنع تاريخ سينمائى ولكننا نفتقر لفكرة المنتج الفنان، والكل يعمل ببركة ربنا.

وحول العمل مع عدد من المخرجين الحاليين قالت "حاليا أحب أدخل تجربة مع المخرج بيتر ميمى، خاصة أنى عملت مع محمد سامى وعمر عرفة وشريف عرفة"، وقالت: "إن لحظة الركود هى أصعب لحظة يخاف منها الفنان ومررت بتلك الفترة حوالى 4 سنوات وكانت صعبة جدا بالنسبة لى".