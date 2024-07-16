اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مشروعات حياة كريمة ببنى سويف فى 10 نقاط

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 02:32 م
مشروعات حياة كريمة ببنى سويف فى 10 نقاط حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى يتم تنفيذها فى 66 قرية ببنى سويف، ويقدم اليوم السابع تقريرا بما تم فى 10 نقاظ تتمثل فى التالى:

 

1-  تشهد محافظة بنى سويف تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى مركزى ببا وناصر.

2- تتضمن المرحلة الأولى 66 قرية من إجمالى 225 قرية.

3-  تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ نحو 1616 مشروعا.

4 - شملت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف إنشاء 6 وحدت اجتماعية.

5-  تم تنفيذ 24 مجمعا خدميا وزراعيا فى 12 قرية.

6-  الانتهاء من تنفيذ 14نقطة إسعاف ضمن المبادرة.

7 - فى مجال التعليم تم إنشاء 780 فصلا دراسيا فى 82 مدرسة.

8 - فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى يتم إنشاء 6 محطات مياه و66 مشروع صرف صحى و8 محطات معالجة.

9- تنفيذ  65 برج شبكات محمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية.

10 - يتم إنشاء 29 مركز شباب.


 







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