مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، حيث أغلقت حاجزي دير شرف و"شافي شمرون" بكلا الاتجاهين، بادعاء تنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة للمستعمرين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، حيث نشر الاحتلال القناصة والمشاة في عدة مناطق من المدينة خلال اقتحامها، وداهمت عدة منازل للفلسطينيين، واحتجزت مواطنين اثنين للضغط على نجليهما لتسليم نفسيهما، وأفرجت عنهما في وقت لاحق.