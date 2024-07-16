محافظ قنا يطمئن على مستوى الخدمات الطبية بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مستشفي نجع حمادى العام، ووحدة طب الأسرة بعزبة الأمير التابعة لقرية " هو"، ضمن سلسلة جولاته الميدانية على عدد من المستشفيات العامة، لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

وتفقد محافظ قنا، انتظام العمل بأقسام الاستقبال، والعناية المركزة، والمعمل، والعيادات الخارجية بمستشفى نجع حمادى العام، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين، ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية، وكذا الاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، وإتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المقصرين عن العمل، كما قام بالاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية المترددين واستفسر عن مواعيد دخول المرضى ومدة تأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

و حرص محافظ قنا، خلال جولته على التحدث مع المرضى، و المرافقين للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم، مشددا علي الأطباء بالتواجد أثناء مهام عملهم، وتقديم الدعم الطبى، والمعنوى للمرضي.

وقال محافظ قنا، إن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الطبية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا برنامج عمل الحكومه الجديدة.



