محافظ دمياط يلتقى مدير مديرية القوى العاملة لمتابعة عدد من الملفات

دمياط معتز الشربيني

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عدد من ملفات العمل بقطاع القوى العاملة، حيث جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة و فتحى التلاوى مدير مديرية القوى العاملة بدمياط.

وتلقى محافظ دمياط التهنئة من مدير المديرية بمناسبة توليه مهام منصبه، كما تلقت المهندسة شيماء الصديق التهنئة أيضًا بمناسبة توليها منصب نائب محافظ دمياط.

وتناول اللقاء متابعة موقف تلك الملفات، وأكد محافظ دمياط ضرورة تحقيق التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة والإعلان عنها مما يسهل الوصول إلى تلك الفرص، كما أكد حرصه على متابعة خطط العمل بالمديريات بشكل دورى لتحقيق التكامل بالمنظومة داخل المحافظة.