محافظ دمياط يعقد لقاء مع مدير التعليم والأبنية التعليمية

دمياط معتز الشربيني

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، لقاء مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بدمياط.

وتابع محافظ دمياط، خلال اللقاء ملفات العمل بقطاع التعليم، حيث اطمأن على انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة وأيضًا امتحانات الدور الثانى للصفوف الدراسية، واطلع على ما يتم تنفيذه من مشروعات لتطوير المدارس ورفع كفاءتها، وأيضًا خطة أعمال الصيانة المقرر تنفيذها قبل بدء العام الدراسى المقبل.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، على أن ملف التعليم يُعد من أهم الملفات التى تلقى اهتمام بالغ من الدولة، وأشار إلى أن هناك تكاتف للجهود لتطوير المنظومة التعليمية ومتابعة خطط العمل بها بشكل دورى، حيث أن التعليم ركن أساسى من المحاور التنموية.