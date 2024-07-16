محافظ دمياط: عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الوحدات لحصر المشكلات وحلها

دمياط معتز الشربيني

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، اجتماعًا مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

واستهل المحافظ، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التواجد الميدانى لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلة، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين، كما أكد أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الوحدات المحلية لحصر المشكلات والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.

وخلال الاجتماع،، حرص محافظ دمياط على الاستماع إلى التحديات المطروحة حاليًا فى نطاق كل وحدة محلية، حيث ناقش أبرز تلك التحديات، وآلية حلها، وتابع الموقف الخاص بمنظومة النظافة واحتياجتها للارتقاء بمستوى النظافة العامة ، وكذلك موقف شبكات الطرق وخطة رد الشىء لأصله ، حيث جاءت أبرز توجيهات " المحافظ " فى هذا الخصوص سرعة تمهيد الطريق الرئيسى بمدينة الروضة تمهيدًا لتنفيذ أعمال رد الشىء لأصله ..

كما تابع الدكتور أيمن الشهابى، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى الجارى تنفيذها بمركز كفر سعد، وتابع أيضًا المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة رأس البر ومدن المحافظة، وناقش سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.

وفى ختام الاجتماع، أصدر الدكتور أيمن الشهابى، حزمة من التوجيهات جاءت حول تحقيق الانضباط المرورى داخل شوارع المراكز والمدن و تنظيم حركة انتظار وسير المركبات ومنع اى مخالفات، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ، كما شدد على منع أى محاولات للبناء المخالف فى المهد والتنسيق ، وأكد أيضًا على المتابعة الميدانية لقرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ووجه " محافظ دمياط " رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بخلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، كما أكد على طرح حلول لأى مشكلات تواجه الوحدات والورش الصناعية الصغيرة لتوفيق أوضاعهم لمساعدة صغار الصناع والنهوض بالصناعات التى تشتهر بها المحافظة.