محافظ الفيوم يوجه باستغلال مساكن البيت الريفي بقرية الريان

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ببحث ودراسة عدد من الرؤى والمقترحات لآليات الاستغلال الأمثل لمساكن البيت الريفى بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، وبحث الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مقابر لدفن الموتى بالقرية نفسها.

كما وجه بسرعة إنهاء تراخيص البناء المستوفاة للشروط بمنطقة قرطبة بمدينة طامية، مع التزام المستفيدين بشروط الترخيص واللوائح المنظمة والمقاييس الفنية والهندسية، وسرعة إزالة تعديات الأهالي بمساكن البنك الأهلي، أمام المدرسة التجريبية بالمدينة نفسها.

مشدداً على رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق، وسرعة فحص طلبات المواطنين الراغبين في فتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، موجهاً مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.



جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، وشيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة بالفيوم، وأحمد حسن مدير إدارة الرعاية بمديرية القوى العاملة، والمحاسب أحمد فهيم نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.



