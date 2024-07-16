محافظ السويس يتابع الخدمات العامة المقدمة لأهالى حى الأربعين

السويس -صبرى غانم

أجرى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، جولة تفقدية بنطاق حي الأربعين رافقه خلالها اللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين ومسئولي المرافق العامة وسكرتير الحي، بدأها بزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمبنى رئاسة حي الأربعين للوقوف على الخدمات التي تقدم بالمركز.

واستمع المحافظ إلي عرض من مدير المركز التكنولوجي حول الخدمات التي تقدم وطبيعة العمل داخل المركز، ثم التقى عددا من المواطنين المتقدمين بطلباتهم واقتراحاتهم والعقبات التي تواجههم.

وكلف المحافظ كلا من رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي بتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتقدمين من رواد المركز لإنجاز خدماتهم.

كما تفقد محافظ السويس مدينة شباب المثلث للوقوف على طبيعة المدينة والخدمات العامة والمرافق بها والمشاكل التي تواجه المواطنين.

واعطي توجيهاته لرئيس الحي بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الإسكاني واتحاد الشاغلين بالمنطقة والاسكان لعقد اجتماع لبحث المشاكل المقدمة من سكان هذه المدينة.

والتقى المحافظ عددا من سكان المنطقة أمام أحد مخابز الخبز البلدي، ودار حوار معهم حول رغيف العيش والمشاكل الموجودة في المنطقة.

ووجه المحافظ، رئيس حي الأربعين، بضرورة الرقابة والمتابعة اليومية لرغيف العيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية التموين.

وتفقد المحافظ محطة رفع صرف صحي الزراير الجديدة للوقوف على سير العمل بها، مستمعاً إلى مهندس المحطة حول أسلوب العمل داخلها والطاقة الاستعابية لها وطلب المحافظ المتابعة الدورية لأعمال الصيانة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه وتستمر مدة أطول.

وقدم رئيس حى الأربعين، عرضا عن مدينة العبور تناول فيه الأعمال التي تمت بالمدينة من رفع كفاءة العمارات والبنية التحتية والإنارة العامة والرصف، شارحاً بعض الأعمال والخدمات التي تحتاجها المدينة لاستكمال منظومة التطوير، وفي نهاية الجولة قام المحافظ بزيارة إلى مدينة السادات ومساكن حودة واستمع الي شكاوي الاهالي حول الخدمات والمرافق العامة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لرئيس الحي بعمل تقرير عن حالة الشوارع والمددينة مؤكداً ضرورة منع أي تعديات أو إشغالات وطلب عمل تصور ودراسة ونموذج لشكل المحلات والأكشاك بالمنطقة للحفاظ على الشكل العام للمدينة، مشددا علي الالتزام بخطوط التنظيم للشوارع وعدم المساس بالرصيف لأنه ملك الجميع.

كذلك قام المحافظ بتفقد مجمع مخابز السادات للوقوف على جودة رغيف الخبز، مشدداً على مسئولي المخبز بإنتاج رغيف خبز جيد وتنظيم العمل داخل المخبز على مدار اليوم.



اهالى حى الاربعين



جانب من الجولة



جولة المحافظ بحي الاربعين