محافظ الدقهلية: أنا رجل دولة وظيفتى الحفاظ على تطبيق القانون ونصرة المظلوم

الدقهليه شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بشن جولة مفاجئة على مركز منية النصر ومدينة الكردى، لمتابعة العمل داخل المركز التكنولوجى، ومستوى النظافة العامة والمخابز البلدية ومراقبة الأسواق ولقاء المواطنين لحل مشاكلهم، جاء ذلك بحضور العميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهلية، ومدير المتابعة بالمحافظة.

وشدد اللواء مرزوق على ضرورة الإعلان عن أسعار كافة المنتجات والسلع وتوفيرها بالأسواق للحد من غلاء الأسعار، وشن حملات مكثفة على جميع الأسواق لإعادة ضبط الأسعار ومنع استغلال المواطن البسيط.



وكلف المحافظ رئيس مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين لشن حملة مكبرة على جميع المخابز لمراجعة الشهادات الصحية والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وعدم وجود نقص في الأوزان وصرف الخبز لمستحقيه.

كما شدد اللواء مرزوق على أنه لا تعامل مع المواطنين إلا من خلال الشباك الواحد بالمركز التكنولوجى ووجه بسرعة إنهاء طلبات التصالح ومراجعتها من خلال لجان البت واستمرار العمل على تلقى الطلبات واستخراج شهادات البيانات.

وقال "المحافظ" سأخترق كل مكان على مستوى المحافظة للقاء المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها من خلال جولاتى المفاجئة، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل على قدم وساق من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة لحل مشاكل المواطنين.

وأكد اللواء مرزوق علي أن المواطن شريك أساسى مع الدولة فى ضبط الأسعار ومحاربة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفين ، لأن التغيير لن يأتى إلا بالتعاون بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية.

وقال المحافظ: أنا رجل دولة وظيفتى الحفاظ على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين والمخالفين ونصرة المظلوم وعودة حقه إليه كاملاً والعمل بروح القانون فى بعض الحالات، مشيراً إلى أننا لا نتصيد الأخطاء لأحد ولكن نريد تقديم الخدمات للمواطن البسيط علي أكمل وجه.