محافظ أسيوط يلتقى قيادات القطاع الصحى ومديرى المستشفيات

أسيوط -هيثم البدرى

التقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، قيادات القطاع الصحى والتأمين الصحى ومديرى المستشفيات بالمحافظة، لاستعراض جهود تطوير القطاع الصحى بالمحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقد بمركز تدريب الصحة بحى شرق، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد.

ورحب المحافظ بكافة الحضور، مثمناً دورهم الهام للاطباء وهيئة التمريض فى رعاية المرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم ، من خلال منظومة طبية تتميز بالجودة والتحديث، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الصحي ورفع كفاءة وتطوير الخدمات الصحية للمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وحرص المحافظ ، على تسليط الضوء على أعمال إحلال وتجديد بعض المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة والتى تم ويجرى العمل بها ومنها "مستشفى ساحل سليم المركزى ومنفلوط وديروط وحميات ديروط وسيتم العمل بمستشفيات أبنوب والقوصية " فضلاً عن مشروعات الوحدات والمراكز الصحية ،التى تم ويجرى إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بقرى ومراكز المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ قيادات مديرية الصحة ومديرى المستشفيات بتعظيم إستغلال الموارد المتاحة وخاصة المساحات والاماكن الغير مستغلة بالمستشفيات والوحدات الصحية ،لزيادرة الايرادات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،بالاضافة الى مراعاة ضوابط العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية وتنظيم العمل وسد العجز من خلال التوزيع الجيد للعنصر البشرى ،والقضاء على قوائم الانتظار بجميع المستشفيات.

وفى نهاية اللقاء، أكد المحافظ تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، ومتابعته المستمرة والميدانية لكافة المنشأت الطبية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلاج أوجه القصور ولقاء المواطنين والمرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.