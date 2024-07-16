محافظ أسيوط يقود حملة تموينية وإشغالات مكبرة بعزبة السجن والأزهر فى حى شرق

أسيوط-هيثم البدرى

قاد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية وإشغالات مكبرة بمنطقتي عزبة السجن والأزهر بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، ضمن جولاته المستمرة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الإشغالات التي تشوه المظهر الجمالي للمحافظة ورافقه خلال الجولة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وحرص المحافظ، على استهداف بعض المجمعات الغذائية والمحال التجارية ومحال الجزارة واللحوم بحي شرق وبعض منافذ البيع المختلفة لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتلبية إحتياجات المواطنين.

كما حرص المحافظ، على إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ومتابعة الأسواق والمرور على المحال التجارية وذلك بعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة عزبة السجن وأبراج النصر ومحيط ميدان أسماء الله الحسني وذلك لتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين ورفع كافة المخلفات التي تسببها والحفاظ على صحة المستهلك موجهًا بتحسين مستوى النظافة العامة رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا.

وخلال جولته استمع محافظ أسيوط لطلبات بعض المواطنين، موجهًا بتلبية طلباتهم وإزالة كافة العوائق ووضع حلول عاجلة لشكواهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.



جانب من الحملة التموينية



محافظ أسيوط يقود حملة تموينية