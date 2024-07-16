محافظ أسيوط يفاجئ المستشفى العام ويوجه بالاهتمام بالمرضى

أسيوط-هيثم البدرى

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط خلال جوله سير العمل بمستشفى أسيوط العام (الشاملة) بحى غرب مدينة أسيوط ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

و تفقد محافظ أسيوط انتظام العمل بأقسام الاستقبال العام والمحطة التمريضية والصيدلية ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات الكبرى للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل.

وحرص المحافظ على التحدث مع المرضى بالاقسام المختلفة والاطئمنان على صحتهم وتحاور مع المواطنين المرافقين والمترددين على المستشفى للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم موجهًا الأطباء بالتواجد المستمر والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم، والاهتمام بهم وتقديم الدعم الطبى، والمعنوى للمريض الذي يعد جزء مهم من العلاج وتحقيق رضائهم مؤكدًا لهم على أن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي داخل المحافظة.