كامل الوزير: طورنا 10 آلاف كم من الطرق وإضافة 7 آلاف كم طرق جديدة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن هناك طرق جديدة مثل شبرا بنها الحر وبني سويف الزعفران، وهناك طرق تم تجديدها مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي، كان هذا الطريق لا يليق بالصعيد الذي يوجد به 55% من السكان.

وأكد الوزير، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن كل المشروعات التنموية غرب الطريق الصحراوي الغربي، لتنفيذ ممر التنمية الذي تحدث عنه الدكتور فاروق الباز من عشرات السنين كان من الصعب تنفيذها في حالة عدم تطوير هذا الطريق.

وأضاف وزير الصناعة، أنه تم تطوير 10 آلاف كيلو متر من الطرق وإضافة 7 آلاف طرق جديدة، وهناك بعض الطرق مازال التطوير بها قائم منها برنيس مرسى علم وبرنيس أسوان، وبالرغم أن بعض هذه الطرق مهمة للسياحة ولكن هناك طرق بديلة لها، منها طريق قنا سفاجا الذي تم تطويره.

وواصل: "لا يمكن الانتظار عن طريق قنا سفاجا، فسفاجا وقنا والبحر الأحمر لم يكن يربطهم طريق واحد يمكن للسياح أن يذهبوا من خلاله لأي مكان، ولذلك تم تطوير طريق قنا سفاجا، وإنشاء طريق جديد بني سويف الزعفرانة يربط منطقة شمال الصعيد بالبحر الأحمر".