كامل الوزير: سنخطط لممرات لوجستية في مصر لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه سيتم التخطيط لممرات لوجستية داخل مصر لتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.



وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "الممر اللوجستي يعتمد في بدايته على منطقة صناعية أو منطقة إنتاج صناعي أو زراعي أو خدمي، وسيتم الربط بميناء للتصدير، بحيث يتم استقبال المواد الخام والاولية أو المبيدات والبذور".



وتابع وزير الصناعة: "وسيلة النقل يجب أن تكون حرة وسريعة إما طريق سريع أو قطر ديزل متطور أو قطر سريع ينقل البضاعة بسرعة".



وواصل: "ومن أجل زيادة حركة الموان، يجب عمل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، بحيث يتم استقبال البضاعة من الميناء ثم توضع القطر السريع حتى تنتقل إلى الميناء الجاف، مثل الميناء الجاف في 6 أكتوبر".