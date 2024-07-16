كامل الوزير: تعميق الأرصفة بالموانئ لاستقبال السفن الضخمة وتعظيم الترانزيت

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر كانت لديها 37 كم من الأرصفة في كل موانئ مصر البالغ عددها 15 ميناء، بينما الآن أصبح عددها 18 ميناء تجاريا بإضافة برنيس وأبوقير وجرجوب، عمق الرصيف كان يتراوح ما بين 8 إلى 12 و14 مترا، والميناء الوحيد قبل 2014 الذي كان به رصيف بعمق 17 مترا كانت عبارة عن محطة صغيرة في السخنة وأخرى فى شرق بورسعيد.

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تعميق الأرصفة بالموانئ لاستقبال السفن الضخمة وتعظيم الترانزيت ومركز توزيع في المنطقة، مضيفا: "زودنا الـ 37 كم وأصبح لدينا 100 كم، ونكمل ميناء السخنة بواقع 18 كم أرصفة، ليصبح الإجمالي 21 كم".

وتابع: "نعمل أرصفة كبيرة في ميناء الإسكندرية، والذي يعد الميناء الرئيسي لمصر، فتم تزويد الميناء بمحطة تحيا مصر، التي افتتحها الرئيس السيسي في يونيو 2023، وساهمت بدخل كبير لمصر وأدخلت سفنا كبيرة، ونعمل على إنشاء محطة أخرى تسمى رصيف 100 بالدخيلة، وإنشاء محطة صب جاف نظيف في الدخيلة، ومحطة 85 في الإسكندرية، ونطور ميناء الإسكندرية كله".