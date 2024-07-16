كامل الوزير: الرئيس السيسى وجه بتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لا يمكن بناء مستشفيات في مجتمع عمراني جديد دون مشروعات الطرق، مواصلا: "شعبنا ذكي وفاهم، ولا نتعب من الهجوم، ونحن نراعي الأولويات جيدا".



وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "كل ما نقوم به يستهدف مصلحة شعبنا، وكل دولة من حقها أن تعمل لمصلحتها، ولما تيجي دولة تقول هتعمل محور جديد يربط الهند بأوروبا مش هقوله بتعمل إيه، هو حر".



وتابع وزير الصناعة: "من حق كل دولة تنفيذ المشروعات التي تحقق رؤيتها المستقبلية، ويجب التعامل مع الدول والمشروعات مثل طريق الحرير بحيث نتكامل ونتعاون ونكون جزءً من هذا النظام العالمي، ومثلما أقرينا بحق الدول في تدشين المشروعات والممرات والطرق، ولكن يجب على الدول أن تقر بحقنا في أن نسبقها أو على الأقل التشارك والتعاون معها".



وواصل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت".



وأردف: "لكي نتشارك مع الدول يجب ان نكون وسيلة جذب بتعديل التشريعات والمقابل المادي الذي نحصل عليه من لاسفن في الموان وتعديل القوانين، والأهم من التشريعات هو تطوير الموان وإنشاء مناطق الرسو وتدشين وسائل مواصلات سريعة تربط بينها أو تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط".