قيادى بحركة فتح: مصر تبذل جهودا كبيرة للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

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قال أمين سر حركة فتح، زيد تيم، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل التوصل لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحل الأزمة الفلسطينية.

وأوضح تيم -في تصريح لقناة (النيل) اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تتعنت وتحاول فعل كل ما تستطيع لعدم إبرام صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن ما قام به جيش الاحتلال من مجازر في المواصي وخان يونس والنصيرات، على مرأى ومسمع من العالم هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يقودها ويتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن استمرار الدعم المالي والمعنوي من قبل أمريكا لدولة الإحتلال هو أمر مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس كل أشكال التعذيب والقهر ضد الأسرى الفلسطينيين بما يتعارض مع القانون الدولي والأعراف الدولية.