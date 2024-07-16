قضت 70 عاما فى تحفيظ القرآن وهى كفيفة.. وفاة الشيخة روحية الجداوى أقدم محفظة

الغربية - مصطفى عادل

توفيت ظهر اليوم الشيخة روحية الجداوى أقدم محفظة للقرآن الكريم بقرية أكوة الحصة مركز كفر الزيات، عن عمر يناهز 80 عاما قضتهم فى خدمة القرآن الكريم، وأتم على يديها المئات من أبناء القرية حفظ القرآن الكريم.

ولدت الشيخة روحية الجداوى عام 1944 ولم ينعم الله عليها بالإبصار، وأتمت حفظ القرآن الكريم وهي فى سن التاسعة من عمرها.

وهبت الشيخة روحية الجداوى، حياتها لخدمة القرآن الكريم، فعملت على تحفيظ أطفال القرية القرآن الكريم، وحفظ المئات من أبناء القرية القرآن على يديها طوال سنوات حياتها.

فيما خيم الحزن على أبناء قريتها حزنا على فراقها بعد رحلة عطاء طويلة فى خدمة القرآن الكريم، ومن المقرر أن يشيع أهالى قريتها جنازتها لمثواها الأخير بمقابر القرية.