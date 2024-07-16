قائد القوات الجوية يلتقى نظيره الصينى

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة ، التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالفريق أول تشانغ دينغ تشيو قائد القوات الجوية الصينية بمدينة بكين تلبيةً للدعوة المقدمة من الجانب الصينى.

تضمن اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، وفتح آفاق جديدة بين القوات الجوية لكلا البلدين من خلال التعاون والشراكة الإستراتيجية فى العديد من المجالات وعلى رأسها التدريب والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

كما التقى قائد القوات الجوية على هامش الزيارة بكلٍ من نائب رئيس أركان القوات الجوية الصينية ، ومدير إدارة التعاون للمعدات والتكنولوجيا بالجيش الصينى، ورئيس مجلس إدارة شركة (كاتيك) الصينية، والرئيس التنفيذى لشركة (نورينكو) الصينية ، كما قام بزيارة لقاعدة تانجين الجوية، وشاهد عرضاً جوياً بالطائرات المقاتلة طراز (J-10 C) الذى نفذه فريق العروض الجوية الصينية (AUGUST 1) .