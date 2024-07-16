اليوم السابع
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عميدة آداب عين شمس: تطوير المركز الطبي وتجديد القاعات استعدادا للعام المقبل

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 06:00 ص
عميدة آداب عين شمس: تطوير المركز الطبي وتجديد القاعات استعدادا للعام المقبل الدكتورة حنان كامل
كتب محمود راغب

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قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب بمرحلة الدراسسات العليا وأيضا تم الانتهاء من إعلان نتائج الليسانس وبدأت الكلية في تسجيل الإرشاد الأكاديمي للفصل الصيفى ليبدأ 14 يوليو ويستمر لمدة شهرين حتى 14 سبتمبر، ثم تنطلق الامتحانات لمدة شهر تبدأ من 14 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر ويتم بعدها إعلان النتيجة بعد أسبوع.

وأكدت عميدة كلية الآداب بـ جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب بمرحلتى الدراسات العليا ومرحلة الليسانس بالكامل ونسبة النجاح وصلت 85% وبذلك تعتبر كلية الآداب هي من أوائل الكليات التي تنتهى من إعلان النتائج.

وعن أهم استعدادات الكلية في هذه الفترة للعام الدراسى المقبل واستغلال فترة الاجازة، أشارت عميدة الكلية إلى أنه خلال هذه الفترة في تبدأ تنفيذ خطة للتطوير والصيانة التي تم وضعها والتي تشمل أعمال إحلال وتجديد وصيانة يتم تنفيذها خلال هذا الشهر، حيث تتمثل هذه الخطة في تجديد المدرجات وقاعات التدريس وعمل دهانات لبعض القاعات وأسقف معلقة ، وإحلال وتجديد المركز الطبي بالكامل استعدادا للتنسيق واستقبال الطلاب الجدد مع بداية التنسيق .

يذكر أن كليات جامعة عين شمس تشهد حالة من الترقب ما بين أعمال الصيانة والتجديدات في الكليات وأخرى ما بين الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب ، حيث انتهت عدد من الكليات من إعلان النتائج للطلاب بعد إجازة العيد وتتوالى الكليات في إعلان النتائج خلال هذه الفترة ،

وأيضا بدأت كل كلية من كليات جامعة عين شمس في تنفيذ خطة الصيانة والتجديد لتكون على اتم استعداد مع استقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد.

 







جامعه عين شمس

عين شمس

كلية الآداب

نتائج الامتحانات



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