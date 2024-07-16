علاج انتفاخ الجسم بحيل منزلية بسيطة

كتبت مروة محمود الياس

فى هذه الأجواء الصيفية الحارة، قد تستيقظ ووجهك أو جسمك منتفخ بعض الشيء، هذا ما يؤكد عليه تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فتورم الوجه والجسم من أشهر المشكلات التي يعانى منها أغلبنا خاصة بعد ساعات متواصلة من النوم، وعلاج انتفاخ الجسم سهل إذا ما اعتمدنا بعض الطرق المنزلية البسيطة، وبعض الحيل الصحية.

ووفقًا للتقرير فإن انتفاخ القدمين على سيبل المثال من المشكلات التي يعانى منها الكثيرون وعلاج انتفاخ الجسم والقدمين والساقين، يمكن من خلال رفع القدمين على وسادة صحية، وتخفيف الحمل على الساقين وعدم بذل الجهد الزائد على الساقين

يمكن علاج انتفاخ الجسم خاصة انتفاخ الوجه من خلال الاهتمام بعمل الكمادات الخفيفة، من خلال أكياس الشاي الدافئة سواء ان كان شاى أسود أو شاى أخضر، أو بعض الأعشاب التي يمكن صنع الكمادات منها، مثل النعناع المهدئ، وكذا شرائح الخيار، والبابونج كذلك.

يمكن علاج انتفاخ الجسم من خلال شرب المزيد من المياه الصحية والمفيدة للتروية والترطيب، لأن الجفاف بشكل عام سبب في اضطراب دورة الجسم ووظائفه وإصابته بالتورم والانتفاخ.

علاج انتفاخ الجسم والوجه يمكن أيضًا من خلال الكمادات الباردة واستخدامها بشكل صحيح على مكان التورم، والتي تعمل على تفريق السوائل المتجمعة التي تظهر على شكل انتفاخ، قطعة من القماش في الفريزر يمكن أن تفى بالغرض وتساعد على التخلص من التورم.