علاج البقع الصفراء بأسنانك.. 5 طرق طبيعية لإزالتها

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تشكل البقع الصفراء على الأسنان مشكلة تجميلية للكثيرين، ما يجعل الابتسامة تبدو باهتة وأقل حيوية، ويمكن أن تنتج هذه البقع عن عوامل مختلفة، بما في ذلك العادات الغذائية غير الصحية، وسوء نظافة الفم، وحتى بعض الأدوية، ومن خلال إتباع النهج الصحيح، يمكننا إزالة هذه البقع الصفراء بشكل فعال واستعادة البياض الطبيعي لأسناننا، حسبما أشار موقع "Healthline".

فيما يلي.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من البقع الصفراء على أسنانك:

سحب الزيت

يعتبر سحب الزيت ممارسة قديمة ولكنها معروفة بفوائدها لصحة الأسنان، ويتضمن ذلك المضمضة بالزيت لإزالة البكتيريا وتعزيز نظافة الفم، ويحظى زيت جوز الهند بشعبية خاصة بسبب مذاقه اللطيف وخصائصه المضادة للميكروبات.

طريقة الاستخدام

خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، قم بالمضمضة لمدة 15-20 دقيقة، ثم بصق الزيت وغسل فمك بالماء الدافئ، فلا تساعد هذه الممارسة في تقليل البقع الصفراء فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين صحة الفم بشكل عام.

صودا الخبز

تشتهر صودا الخبز بخصائصها في تبييض الأسنان، فهي تشكل عجينة قوية يمكنها المساعدة في إزالة البقع السطحية للأسنان بفعالية.

طريقة الاستخدام

قُم بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين لتكوين عجينة، ضع المعجون على أسنانك ثم تنظيفها بلطف لمدة دقيقتين، ثم شطفها جيدًا بالماء، حاول تكرار هذه الخطوة مرة أو مرتين في الأسبوع لتجنب تلف مينا الأسنان والحصول على ابتسامة أكثر بياضًا.

التنظيف بالشبه والملح

الشبة والملح فعالان في إزالة البقع الصفراء بسبب طبيعتهما الكاشطة، ما يساعد في إزالة البقع السطحية للأسنان، هذا العلاج بسيط ولكنه قوي في تبييض أسنانك.

طريقة الاستخدام

قُم بخلط قليل من الشبة المطحونة مع كمية قليلة من الملح، ثم تنظيف أسنانك بلطف، وبعدها اغسل فمك بالماء جيدًا، ولكن تجنب تكرار هذا العلاج أكثر من مرة في الأسبوع لمنع تآكل مينا الأسنان.

خل التفاح

خل التفاح هو عامل تبييض طبيعي ويمكن أن يساعد في تفتيح البقع الصفراء على أسنانك، حيث تساعد طبيعته الحمضية في إذابة البلاك والبقع السطحية.

طريقة الاستخدام

قم بتخفيف ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء، ثم المضمضة بالمحلول في فمك لمدة دقيقة تقريبًا، وبعدها ابصقه ثم اغسل فمك بالماء، من المهم استخدام خل التفاح باعتدال وتخفيفه دائمًا لتجنب تآكل مينا الأسنان.

الفحم المنشط

يُعرف الفحم المنشط بخصائصه القوية في الامتصاص، ما يجعله خيارًا شائعًا لإزالة البقع وتبييض الأسنان،

طريقة الاستخدام

بللي فرشاة أسنانك ثم اغمسيها في مسحوق الفحم النشط، قم بتنظيف أسنانك بلطف لمدة دقيقتين، ثم غسل فمك بالماء جيدًا، يمكن استخدام هذا العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة دون الإضرار بمينا الأسنان.