طرق سهلة للتوقف عن التفكير الزائد.. نصائح لمواجهة "الأوفر ثينيكينج"

كتبت فاطمة خليل

في حين أن القلق والتفكير الزائد هما جزء من الحياة، إلا أن تركهما دون رادع يمكن أن يؤدي إلى خطر يؤثر على الصحة العقلية، والتي تتدهور مع مرور الوقت، وفقًا لخبراء الصحة النفسية، فإن التعرض المستمر للأفكار طوال الوقت يمكن أن يكون مرهقًا ويؤثر سلبًا على صحتك العقلية والجسدية، لذا هناك بعض الطرق السهلة للتوقف عن التفكير الزائد "الأوفر ثينيكينج"، بحسب موقع تايمز ناو.

نصائح لمواجهة التفكير الزائد



اصرف انتباهك

قد تكون هناك العديد من الأنشطة التي تلفت انتباهك وتتطلع إلى القيام بها. ولذلك، وفقًا للخبراء، كلما شعرت أنك تدخل في حالة من الإفراط في التفكير، جرب ما يلي:

تعلم بعض مهارات المطبخ الجديدة من خلال تحضير وصفة مثيرة للاهتمام

اذهب إلى التمرين المفضل لديك مع الأصدقاء

مارس هواية جديدة مثل الرسم أو تعلم العزف على آلة موسيقية

تطوع فى عمل خيري

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب أن تبدأ شيئًا جديدًا عندما تكون أفكارك غارقة بالفعل إلا أن الخبراء يعتقدون أن ذلك ليس مستحيلاً. قد يكون العثور على مصدر إلهاء أمرًا شاقًا، لكن حاول تخصيص بعض الوقت في اليوم للقيام بشيء مفيد ومثمر.

تمارين التنفس

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يصبح الإفراط في التفكير أمرًا طبيعيًا طوال الليل، عندما يصبح من الطبيعي التقلب في السرير. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن الطريقة التي تتنفس بها لها تأثير مباشر على جسمك وعقلك ويمكن أن تساعدك على صرف انتباهك عن الإفراط في التفكير.

ولذلك، مارس تمارين التنفس لمدة لا تقل عن 5-10 دقائق يومياً.

تعرف على أفكارك السلبية

تشير الأفكار السلبية التلقائية إلى الأفكار السلبية غير المحسوبة، والتي عادة ما تنطوي على الخوف أو الغضب. وفقًا للخبراء، هذه معتقدات اعتيادية لا إرادية تعتمد على معتقدات أساسية عن نفسك أو الآخرين أو العالم. يمكن أن تكون أفكارك الأولى عندما يكون لديك رد فعل قوي تجاه شيء ما أو يمكنك تكرار موضوعات الخوف أو الخطر.

نظرًا لأن الأفكار السلبية تؤدي إلى الشك في الذات والغضب والتهيج والاكتئاب والقلق، فيجب ملاحظة هذه الأفكار والرد عليها.

اعترف دائمًا بنجاحك

بينما تكون في منتصف التفكير الزائد في موقف ما، تأكد من إدراج ما لا يقل عن 4-5 أشياء مهمة حدثت في الأسبوع الماضي وما هو دورك فيها على الرغم من أنها قد لا تكون إنجازات ضخمة، إلا أن الإنجازات الصغيرة في مهامك اليومية ستمنحك السعادة والشعور بالرضا.

التعاطف مع الذات

رغم أنه من السهل التفكير بشكل متكرر في أخطاء الماضي، إلا أن الخبراء يقولون إن ذلك لن يساعدك على المضي قدمًا.

يعد التعاطف مع الذات أمرًا في غاية الأهمية إذا كنت تريد الخروج من دائرة الإفراط في التفكير والضغط على شيء لا يمكنك التحكم فيه.

يأتي التعاطف مع الذات فقط عندما تنتبه لمشاعرك وتعترف بأن مشاعرك حقيقية بالنسبة لك في الوقت الحالي.

