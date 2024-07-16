ضبط 28 طن قمح غير مطابق للمواصفات أثناء محاولة توريده فى أبوتيج

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، إنه تم ضبط 28.5 طن من الأقماح الفاسدة غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي محملين على عدد 5 سيارات وجرار زراعي قبل توريدها لشونة أبوتيج.

وتبين من الفحص الظاهري للقمح الوارد إلى شونة أبوتيج بإجمالي حمولة 294 جوال بهم 28.5 طن من الأقماح غير مطابقه للمواصفات وبها بعض السوس والحشرات وغير صالح للاستهلاك أو التخزين ويأتي ذلك نتيجه المراجعه المستمرة واليقظة من العاملين على عملية الفرز بشونه أبوتيج وتم رفض الكمية ومصادرتها في وجود محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ووليد الملك مدير الإدارة التموينية بأبوتيج وتم تحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه شدد محافظ أسيوط على ضرورة فحص جميع الكميات الواردة للشون والصوامع على مستوى المحافظة لضمان عدم وصول أى كمية غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



